Места только для очень тяжелых: в Одессе началась медицинская сортировка

В Одессе заканчиваются свободные койко-места для больных Covid-19, поэтому медики в городе начали сортировку пациентов.

Об этом заявил главный врач Одесской областной больницы (2005-2010) Сергей Калинчук и объяснил, что сейчас госпитализируют “уже очень тяжелых пациентов” с коронавирусом.

— То, что сегодня уже происходит, называется медицинской сортировкой, — сказал Калинчук в эфире Право на власть.

За 11 ноября медики скорой около ста раз выезжали на вызовы, в результате которых в госпитализации нуждались 70 больных, добавил врач.

По новым протоколам госпитализации, в лечении в стационаре нуждаются больные с коронавирусом, имещие сопутствующую патологию, в частности, гипертонические состояния и тяжелый сахарный диабет.

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Статистика коронавируса в Одесской области

По состоянию на 13 ноября в Одесской области зафиксировано 31 332 случая инфицирования Covid-19.

За сутки было зафиксировано 628 новых больных коронавирусом.