Місця тільки для дуже важких: в Одесі почалося медичне сортування

В Одесі закінчуються вільні ліжко-місця для хворих на Covid-19, тому медики в місті розпочали сортування пацієнтів.

Про це заявив головний лікар Одеської обласної лікарні (2005-2010) Сергій Калинчук і пояснив, що нині госпіталізують “вже дуже важких пацієнтів” із коронавірусом.

– Те, що сьогодні вже відбувається, називається медичним сортуванням, – сказав Калинчук в ефірі Право на владу.

За 11 листопада медики швидкої близько ста разів виїжджали на виклики, в результаті яких госпіталізації потребували 70 хворих, додав лікар.

За новими протоколами госпіталізації, лікування в стаціонарі потребують хворі з коронавірусом, які мають супутню патологію, зокрема, гіпертонічні стани і важкий цукровий діабет.

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Статистика коронавірусу на Одещині

Станом на 13 листопада в Одеській області зафіксовано 31 332 випадки інфікування Covid-19.

За добу було зафіксовано 628 нових хворих на коронавірус.