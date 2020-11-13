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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Полный локдаун возможен — Радуцкий назвал условие

Жесткий карантин в Украине могут ввести, если начнет действовать протокол медицинской сортировки. То есть когда врачи будут оказывать помощь пациенту, у которого больше шансов на выздоровление.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил председатель Комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— Полный локдаун возможен, когда заработает протокол сортировки. Протокол сортировки — это локдаун системы здравоохранения и это автоматом локдаун для страны, когда врач должен выбирать кого спасать, кого — нет.

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По словам Михаила Радуцкого, введение локдауна весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки. Но еще одного карантина экономика не выдержит.

Между тем, с 14 ноября в Украине начнет действовать карантин выходного дня. Он будет длиться каждую субботу и воскресенье до 30 ноября с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

Кроме того, правительство внесло изменения в постановление №641 и отменило адаптивный карантин с разделением на зоны. Вместо него в Украине ввели общегосударственный карантин, для которого оставили ограничения оранжевой зоны.

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