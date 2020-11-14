Политическая партия Украинская стратегия Гройсмана премьер-министра (2016-2019) Владимира Гройсмана будет участвовать в следующих выборах в Верховную Раду, которые могут состояться уже в следующем году — из-за стремительного ухудшения ситуации в стране.

Об этом заявил лидер партии в интервью BBC Украина.

Украинская стратегия Гройсмана победила на местных выборах в городской совет Винницы и областной совет Винницкой области. Должность мэра областного центра во второй раз занял представитель партии Сергей Моргунов с поддержкой более 65% избирателей. Кроме того, представители партии возглавили более половины общин и получили должности мэров в 11 из 18 городов.

Гройсман поблагодарил за такую ​​поддержку и отметил:

— Для нас ключевое значение теперь имеет партийное строительство по всей Украине. Мы будем иметь своих представителей в местной власти на Житомирщине, Харьковщине, Николаевщине, Ивано-Франковщине и в Донецкой области. Наша задача – профессиональное присутствие в следующем украинском парламенте. Будем обращаться к людям за их поддержкой, которую мы оправдаем в парламенте.

По его словам, проведенные местные выборы вряд ли станут единственным поводом к изменению расстановки сил в Верховной Раде.

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— Причины будут другие. У нас очень сложная финансовая и экономическая ситуация, правительство выпустило из-под контроля эпидемию. Верховная Рада потеряла доверие и это может быть причиной для досрочных выборов. Я такой сценарий не исключаю, — сказал Гройсман. — Ситуация будет ухудшаться очень быстро, а потому возможность досрочных выборов высокая.

Последние социологические исследования группы Рейтинг и Киевского международного института социологии дают Украинский стратегии Гройсмана не менее 3% процентов голосов избирателей.

По данным Рейтинга, если бы в ближайшее воскресенье в Украине проходили выборы в парламент, количество избирателей, которые определились и готовы проголосовать за УСГ, превысила бы 3%. По данным КМИС — 3,7%.