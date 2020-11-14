Політична партія Українська стратегія Гройсмана прем’єр-міністра (2016-2019) Володимира Гройсмана братиме участь у наступних виборах до Верховної Ради, які можуть відбутися вже наступного року – через стрімке погіршення ситуації в країні.

Про це заявив лідер партії в інтерв’ю BBC Україна.

Українська стратегія Гройсмана перемогла на місцевих виборах до міської ради Вінниці та обласної ради Вінниччини. Посаду мера обласного центру вдруге обійняв представник партії Сергій Моргунов із підтримкою понад 65% виборців. Окрім того, представники партії очолили понад половину громад і отримали посади мерів у 11 з 18 міст.

Гройсман подякував за таку підтримку і зазначив:

– Для нас ключове значення тепер має партійне будівництво по всій Україні. Ми матимемо своїх представників у місцевій владі на Житомирщині, Харківщині, Миколаївщині, Франківщині та Донеччині. Наше завдання – професійна присутність у наступному українському парламенті. Будемо звертатись до людей за їхньою підтримкою, яку ми виправдаємо в парламенті.

За його словами, проведені місцеві вибори навряд чи стануть єдиним приводом до зміни розстановки сил у Верховній Раді.

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– Причини будуть інші. У нас дуже складна фінансова і економічна ситуація, уряд випустив з-під контролю епідемію. Верховна Рада втратила довіру і це може бути причиною для дострокових виборів. Я такий сценарій не виключаю, – сказав Гройсман. – Ситуація буде погіршуватись дуже стрімко, а тому можливість дочасних виборів висока.

Останні соціологічні дослідження групи Рейтинг та Київського міжнародного інституту соціології дають Українській стратегії Гройсмана щонайменше 3% відсотків голосів виборців.

За даними Рейтингу, якби найближчої неділі в Україні проходили вибори до парламенту, кількість виборців, які визначилися і готові проголосувати за УСГ, перевищила б 3%. За даними КМІС – 3,7%.