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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Штурм и штрафы: как полиция боролась с нарушителями карантина выходного дня

В первые сутки действия карантина выходного дня ряд заведений Киева и Львова нарушили ограничительные меры. Полиция составила десятки административных протоколов, а также возбудила уголовное производство.

В Киеве силовики штурмом взяли киевское заведение Havanа за работу во время карантина.

Кроме того, полиция возбудила уголовное производство из-за работы одного из спорткомплексов в Подольском районе столицы. По данным МВД, дополнительно правоохранители составили административный протокол.

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В городе они заставили закрыться рестораны Хлебный и Редкая птица, которые работали с нарушением карантинных мер. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, администрации заведений должны заплатить штраф.

По информации пресс-службы полиции Львовской области, за день правоохранители звыявили 248 заведений, среди них рестораны, кафе и магазины, которые, несмотря на запрет, работали. Они составили 54 админпротокола.

Карантин - полиция

Карантин выходного дня

В Украине ввели карантин выходного дня, который начал действовать с 14 ноября.

Накануне представители местной власти и бизнеса заявляли, что не будут выполнять постановление Кабмина. С ними решили бороться штрафами.

Подробнее о карантине выходного дня в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Коронавирус Экстренно, Полиция Киева, Полиция Львовской области, МВД Украины

Фото: Полиция Львовской области

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