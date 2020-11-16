В Конотопе должны состояться повторные выборы городского головы в связи со смертью новоизбранного мэра Александра Лугового.

В Центральной избирательной комиссии отметили, что процедура избрания пройдет так же, как и в Борисполе.

Решение о проведении повторных выборов должна принять Конотопская городская территориальная избирательная комиссия.

Читайте: Назначен второй тур выборов мэра Борисполя — дата

Она будет действовать в соответствии с Избирательным кодексом Украины, признает выборы городского головы такими, которые не состоялись и назначит повторные выборы.

Смерть Александра Лугового

16 ноября новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от осложнений, вызванных Covid-19.

Глава Конотопа находился в больнице и в конце октября он сообщал, что ему стало лучше.

Луговой стал третьим вновь избранным мэром, который умер от Covid-19 в течение последних нескольких недель.