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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Луговой умер от коронавируса: будут ли перевыборы в Конотопе

В Конотопе должны состояться повторные выборы городского головы в связи со смертью новоизбранного мэра Александра Лугового.

В Центральной избирательной комиссии отметили, что процедура избрания пройдет так же, как и в Борисполе.

Решение о проведении повторных выборов должна принять Конотопская городская территориальная избирательная комиссия.

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Она будет действовать в соответствии с Избирательным кодексом Украины, признает выборы городского головы такими, которые не состоялись и назначит повторные выборы.

Смерть Александра Лугового

16 ноября новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от осложнений, вызванных Covid-19.

Глава Конотопа находился в больнице и в конце октября он сообщал, что ему стало лучше.

Луговой стал третьим вновь избранным мэром, который умер от Covid-19 в течение последних нескольких недель.

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