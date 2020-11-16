В Конотопе должны состояться повторные выборы городского головы в связи со смертью новоизбранного мэра Александра Лугового.
В Центральной избирательной комиссии отметили, что процедура избрания пройдет так же, как и в Борисполе.
Решение о проведении повторных выборов должна принять Конотопская городская территориальная избирательная комиссия.
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Она будет действовать в соответствии с Избирательным кодексом Украины, признает выборы городского головы такими, которые не состоялись и назначит повторные выборы.
Смерть Александра Лугового
16 ноября новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от осложнений, вызванных Covid-19.
Глава Конотопа находился в больнице и в конце октября он сообщал, что ему стало лучше.
Луговой стал третьим вновь избранным мэром, который умер от Covid-19 в течение последних нескольких недель.