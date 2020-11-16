У Конотопі повинні відбутися повторні вибори міського голови у зв’язку зі смертю новообраного мера Олександра Лугового.

У Центральній виборчій комісії зазначили, що процедура обрання пройде так само, як і у Борисполі.

Рішення про проведення повторних виборів має ухвалити Конотопська міська територіальна виборча комісія.

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Вона діятиме відповідно до Виборчого кодексу України, визнає вибори міського голови такими, що не відбулися та призначить повторні вибори.

Смерть Олександра Лугового

16 листопада новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від ускладнень, викликаних Covid-19.

Глава Конотопа перебував у лікарні та в кінці жовтня він повідомляв, що йому стало краще.

Луговий став третім новообраним мером, який помер від Covid-19 протягом останніх кількох тижнів.