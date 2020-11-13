Назначен второй тур выборов мэра Борисполя — дата

Повторные выборы городского главы Борисполя состоятся 31 января 2021. Их проведут в связи со смертью действующего мэра города Анатолия Федорчука, который победил на местных выборах 25 октября.

О дате проведения повторных выборов сообщили в Центральной избирательной комиссии. Избирательный процесс начнется с 11 декабря 2020 года.

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Решение о проведении повторных выборов приняла Бориспольская городская избирательная комиссия.

Они действовали по п.7 ч.1 ст.280 Избирательного кодекса Украины, согласно которому ТИК принимает решение о признании выборов городского головы не состоявшимися и о назначении повторных выборов, если победитель выборов не получил мандат городского головы в порядке, установленным Кодексом, по основаниям, указанных в п.4 ч.1 и ч.4 ст.231 (при смерти).

На выборах городского главы Борисполя 25 октября баллотировались 18 кандидатов.

Смерть Анатолия Федорчука

Действующий мэр города Борисполь Анатолий Федорчук умер от осложнений, которые вызвал коронавирус. Партия Наш край сообщила, что именно Анатолий Федорчук победил на местных выборах 2020 и должен был возглавить Бориспольскую ОТО.