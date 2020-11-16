Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает создать рабочую группу для подготовки компромиссного решения по выходу из конституционного кризиса.

На заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента через видеосвязь он отметил, что нужно переходить на второй этап, а именно начинать нарабатывать законодательные инициативы.

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Также он отметил, что законопроект №4304 о возобновлении действий отдельных положений закона о предотвращении коррупции и Уголовный кодекс Украины остается актуальным.

По словам Дмитрия Разумкова, депутаты быстро отреагировали на то, что Конституционный суд признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Он также добавил, что задача этого законопроекта было быстро отреагировать и вывести ситуацию в статус-кво, а дальше уже нарабатывать общую законодательную инициативу, которая помогла бы урегулировать и выйти из этой кризисной ситуации.

Решение КСУ

27 октября Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд обозначил, что законодатель не придерживался принципов справедливости и соразмерности как элементов принципа верховенства права, а, следовательно, ст. 366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч. 1 ст. 8 Основного закона Украины.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский инициировал экстренное заседание СНБО, на котором было принято созвать заседание Кабмина. Правительство в свою очередь приняло распоряжение, которым обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.