Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує утворити робочу групу для підготовки компромісного рішення щодо виходу з конституційної кризи.

На засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп парламенту через відеозв’язок він зазначив, що потрібно переходити на другий етап, а саме розпочинати напрацьовувати законодавчі ініціативи.

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Також він наголосив, що законопроект №4304 про відновлення дії окремих положень закону про запобігання корупції та Кримінального кодексу України залишається актуальним.

За словами Дмитра Разумкова, депутати швидко відреагували на те, що Конституційний суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Він також додав, що завдання цього законопроекту було швидко відреагувати та вивести ситуацію в статус-кво, а далі вже напрацьовувати спільну законодавчу ініціативу, яка допомогла б врегулювати і вийти з цієї кризової ситуації.

Рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У своєму рішенні суд резюмує, що законодавець не дотримувався принципів справедливості і пропорційності як елементів принципу верховенства права, а, отже, ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації) КК України суперечить ч. 1 ст. 8 Основного закону України.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський ініціював екстренне засідання РНБО, на якому було ухвалено скликати засідання Кабміну. Уряд у свою чергу ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадян до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки.

30 листопада НАЗК відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.