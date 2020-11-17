В Украине прошли местные выборы 2020В Одессе в третий раз мэром стал Геннадий Труханов.

Труханов руководит Одессой уже шесть лет – 25 мая 2014 года победил на внеочередных выборах как самовыдвиженец, а 25 октября 2015 года его переизбрали.

Биографию Геннадия Труханова – смотрите в материале.

Биография

Геннадию Труханову сейчас 55 лет. Родился 17 января 1965 года в Одессе. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище (инженер по ремонту и эксплуатации автомобильной техники). Второе высшее образование получил в Киевском национальном университете внутренних дел (юрист).

Кроме того, в 2013 году закончил Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В 1986-1992 годах служил в Северо-Кавказском военном округе.

После увольнения организовал в Одессе охранную фирму Капитан, где был директором до 1996 года.

С 2001 по 2003 год занимался вопросами безопасности в нефтяной компании Лукойл – Украина (советник гендиректора, помощник представителя президента).

В 1995 году стал президентом Украинской национальной федерации таиландского бокса. С сентября 2014-го – президент Европейской федерации таиландского бокса.

Политическая карьера

С 2004-го по 2007 год работал советником и помощником-консультантом в аппарате Верховной Рады.

Трижды избирался депутатом Одесского горсовета: в 2005 году – по мажоритарному округу, в 2006-м – по списку Народного блока Литвина (возглавлял постоянную комиссию по делам молодежи и спорта) и в 2010 году – по списку Партии регионов (глава фракции).

В 2008-2011 годах был региональным представителем Госкомитета Украины по делам ветеранов в Одесской области.

В декабре 2012 года избран народным депутатом Верховной Рады VІІ созыва по мажоритарному округу №136 в Одессе от Партии регионов, а в феврале 2014-го вышел из фракции и перешел в депутатскую группу Экономическое развитие.

В 2014 году победил на внеочередных выборах городского головы Одессы как самовыдвиженец, а в 2015-м его переизбрали.

В этом же году Труханов создал политическую силу Доверяй делам, от которой в 2020 повторно баллотируется в мэры. Сейчас политик вышел во второй тур местных выборов.

На выборах в Верховную Раду в 2019 году он баллотировался от Оппозиционного блока, который не преодолел пятипроцентный барьер.

Декларация Труханова

Геннадий Труханов в 2019 году получил 224,8 тыс. грн зарплаты как городской голова Одессы.

Также он задекларировал 515,2 тыс. грн дохода от швейцарской фирмы Contract Casa Sagl. LTD, которая арендовала у него квартиру.

Наличными градоначальник хранит 62 тыс. грн и $13,8 тыс., а на счетах в банках – 464,7 тыс. грн и $2,5 тыс. Кроме того, он владеет акциями Одесского НПЗ.

С недвижимости у Труханова есть квартира в Одессе площадью 131,8 кв. м.

В прошлом году он купил автомобиль Land Rover 2012 года выпуска, на котором ездит, согласно договору аренды, его дочь Екатерина.

Труханов в разводе. У него две дочери – Екатерина (родилась в 1986) и Алиса (родилась в 2000).

Выборы в Одессе

За Геннадия Труханова проголосовали 93 921 человек. По его оппонента, кандидата от оппозиционной платформы — При жизни Николая Скорика — 72 974 одессита.

В Киевском районе города действующего мэра Одессы Геннадия Труханова поддержало 21 097 человек, а Николая Скорика — 20 939. В Малиновском районе за Труханова отдали свои голоса 22 485 человек, а за Скорика — 16 658.

В Суворовском районе Труханов набрал 28583 голоса избирателей, Скорик — 20 000. В Приморском районе за Труханова проголосовало 21 756 человек, а за Скорика — 15 337.

Фото: Геннадій Труханов