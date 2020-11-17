Кабмин выделил 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей в трех городах

Кабинет министров Украины выделил средства на развертывание мобильных госпиталей в трех крупных городах. 118 млн грн поступят в Киев, Одессу и Краматорск.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга 17 ноября.

— Вчера на заседании Кабмина было принято решение о выделении 118 млн грн. Эти средства потратят на обустройство мобильных госпиталей в Одессе, Киеве и Краматорске.

Читайте: Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны Covid-19 — Немчинов

Также министр напомнил, что с 16 ноября вступило в силу постановление об увеличении заработной платы семейным врачам.

Капитационная ставка (сумма денег, которую получает врач за оказание помощи одному пациенту) выросла до 651 грн, ранее она составляла на 50 грн меньше.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 ноября в Украине подтвердили почти 12 тыс. новых случаев коронавируса. В общем инфицировалось 557 657 украинцев.

За последние сутки зарегистрировано 159 смертей от Covid-19, за период пандемии скончалось 9 856 пациентов.

Лидером по количеству заражений является Киев, на втором месте Днепропетровская область, а на третьем Одесская.