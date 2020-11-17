Кабмін виділив 118 млн грн на облаштування мобільних госпіталів у трьох містах

Кабінет міністрів України виділив кошти на розгортання мобільних госпіталів у трьох великих містах. 118 млн грн надійдуть до Києва, Одеси та Краматорська.

Про це очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час брифінгу 17 листопада.

– Вчора на засіданні Кабміну було ухвалено рішення про виділення 118 млн грн. Ці кошти витратять на облаштування мобільних госпіталів в Одесі, Києві та Краматорську.

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Також міністр нагадав, що з 16 листопада набула чинності постанова про збільшення заробітної плати сімейним лікарям.

Капітаційна ставка (сума грошей, яку отримує медик за надання допомоги одному пацієнту) зросла до 651 грн, раніше вона складала на 50 грн менше.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 листопада в Україні підтвердили майже 12 тис. нових випадків коронавірусу. Загалом інфікувалося 557 657 українців.

За останню добу зареєстровано 159 смертей від Covid-19, за період пандемії померло 9 856 пацієнтів.

Лідером за кількістю інфікувань є Київ, на другому місці Дніпропетровська область, а на третьому Одеська.