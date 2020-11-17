Укрзализныця готова выслушать идеи бизнеса по внедрению новых услуг на вокзалах и в поездах.

Железнодорожники хотят восстановить питание пассажиров во время путешествий, сообщил и. о. члена правления Укрзализныци Александр Перцовский.

— Есть коммерческие организации готовы предоставлять такие услуги. Мы со своей стороны готовы стать платформой и тестировать различные форматы. Главное, что мы требуем, чтобы учитывались новые реалии, в частности, эпидемическая ситуация, — рассказал Перцовский.

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Сейчас рассматривается вариант интеграции в систему онлайн-продажи билетов опции заказа еды в поезде. Например, пассажиру будет предложено определенное меню, заранее будет подготовлено и передано в вагон проводникам по заказу.

Также Укрзализныця готова рассмотреть бизнес-планы по предоставлению в поездах и других услуг — продажа периодических изданий или предоставление доступа к интернету.

Укрзализныця усиливает контроль

Укрзализныця будет гарантировать безопасность путешествий во всех направлениях. Работники Укрзализныци должны строго придерживаться масочного режима, осуществлять температурный скрининг, дезинфекцию подвижного состава после и до каждого рейса.

На электричках пригородного сообщения будет увеличено количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля.