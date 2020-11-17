Укрзалізниця готова вислухати ідеї бізнесу щодо запровадження нових послуг на вокзалах та у поїздах.

Залізничники хочуть відновити харчування пасажирів під час подорожей, повідомив в. о. члена правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

– Є комерційні організації, які бажають надавати такі послуги. Ми зі свого боку готові стати платформою та тестувати різні формати. Головне, що ми вимагаємо, щоб враховувалися нові реалії, зокрема, епідемічна ситуація, – розповів Перцовський.

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Нині розглядається варіант інтеграції у систему онлайн-продажу квитків опції замовлення їжі у поїзді. Наприклад, пасажиру буде запропоноване певне меню, яке заздалегідь буде підготовлене та передане у вагон провідникам згідно замовлення.

Також Укрзалізниця готова розглянути бізнес-плани щодо надання у поїздах і інших послуг – продаж періодичних видань чи надання доступу до інтернету.

Укрзалізниця посилює контроль

Укрзалізниця гарантуватиме безпеку подорожей на всіх напрямках. Відтепер працівники Укрзалізниці повинні суворо дотримуватись маскового режиму, здійснювати температурний скринінг, дезінфекцію рухомого складу після та до кожного рейсу.

На електричках приміського сполучення буде збільшена кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю.