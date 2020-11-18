На станції метро Вокзальна з’явиться другий вихід

Київський метрополітен розмістив тендерну пропозицію на проектування другого виходу станції Вокзальна.

Також запланована реконструкція наявної станції, повідомили у столичному метро.

– Пропозиції від учасників приймаються до 20 листопада. Аукціон призначено через три дні після завершення подачі заявок. Умовами договору передбачено, що роботи з проектування розпочнуться після визначення фінансування на проведення будівництва та реконструкції, – повідомили у метро.

Читайте: У Київському метро 4G запустили на 45 станціях (КАРТА)

Вокзальна – одна з перших п’яти станцій у Києві, працює з 1960 року. Реконструкцію її інфраструктури не здійснювали з того часу.

4G у метро

Оператори Lifecell, Vodafone та Київстар отримали доступ до столичної підземки та планують до кінця 2020 року повністю обладнати станції та шляхи прямування поїздів 4G.

Швидкість мобільного інтернету буде 60-80 Мбіт/с в діапазоні 1 800 МГц. У майбутньому заплановано задіяти діапазон 2 600 МГц.

Джерело: Київський метрополітен