В помещении был человек с Covid-19: украинцам будут приходить оповещения

Кабинет министров Украины запустит национальную систему, которая будет извещать граждан о том, что они находились в помещении с инфицированным коронавирусом человеком.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и отметил, что Украина одной из первых в мире начнет внедрять такие технологические средства для борьбы с эпидемией.

— И национальная система QR-код, которая фактически будет извещать граждан, что они были в одном помещении с больным человеком, — сказал Шмыгаль.

Правительство также ведет работу над тем, чтобы украинцы могли записаться на ПЦР-тест онлайн.

Кроме того, разрабатывается дополнительный контроль на самоизоляции при помощи цифровых инструментов.

Читайте: Протесты, елки и новый рекорд в мире: коронавирус 18 ноября

Контроль больных через приложение Дій вдома

Ранее советник мэра Киева Владимир Бондаренко рассказал об инициативе по контролю больных и контактных лиц при помощи приложения Дій вдома.

По его словам, контроль инфицированных через смартфоны поможет избежать вспышки Covid-19 в столице весной.