Полный локдаун в Киеве из-за распространения коронавируса невозможен. Зато можно взять под контроль передвижение больных коронавирусом и контактных лиц с помощью приложения Дій вдома.

Такое мнение высказал советник мэра Киева, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

— Мы никогда не сможем закрыть Киев на полный локдаун. Но в конце концов можно взять под контроль больных с легкой формой, контактных лиц, находящихся на самоизоляции, через программу Дій вдома, и таким образом прервать эту цепочку распространения болезни.

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По мнению Владимира Бондаренко, карантин выходного дня не решает проблему, а является частичным выходом из ситуации.

Кроме того, он напомнил, что в начале пандемии именно контроль за больными не допустил вспышки коронавируса в Киеве.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, если в ближайшие несколько недель карантин выходного дня не покажет первых результатов, правительство будет готовиться к более жесткому карантину.

В случае введения, локдаун продлится минимум три недели.