Второй тур выборов: кто из кандидатов больше всего тратит на рекламу в Facebook

Агитация в социальных сетях остается одним из ключевых способов коммуникации кандидатов и избирателей на местных выборах 2020 года.

За три недели со дня голосования в социальной сети Facebook было размещено более 8 764 рекламных сообщений стоимостью около $227 тыс. (почти 6,4 млн грн).

Среди участников повторного голосования 22 ноября в тройку лидеров по объемам расходов на политическую рекламу в Facebook входять: Олег Синютка (Львов, Европейская Солидарность) — $7 826, Виктор Шакирзян (Ровно, Ровно вместе) — $5 456, Андрей Садовой (Львов, Объединение Самопомощь) — $3 058.

Отдельно Гражданская сеть ОПОРА подсчитала расходы третьих страниц в Facebook, которые прямо или скрыто агитируют за кандидатов-участников повторного голосования или дискредитируют их.

78 таких страниц потратили на Facebook-рекламу почти $34,7 тыс. или более 976 тыс. грн.

Больше всего потратили страницы Петр Порошенко ($3 123), Ужcity ($2 471), Днепропетровск онлайн новости ($1 996).

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Второй тур выборов

25 октября состоялся день голосования на местных выборах 2020 года, по результатам которого не во всех городах Украины определился мэр.

Второй тур голосования состоится 22 ноября в целом в 11 городах, в частности в Днепре, Львове и Ужгороде.