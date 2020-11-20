Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зон.
В зеленую зону входят: Германия, Греция, Кипр, Дания, Эстония, Латвия, Россия, Беларусь, Азербайджан, Канада, Турция, Казахстан, Япония, Египет и другие.
В красной зоне остаются: Грузия, Словения, Чехия, Польша, Хорватия, Италия, Франция и другие.
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Украина, по обновленной информации, остается в зеленой зоне.
Всего в перечне значится 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.
Страны, после посещения которых не требуется самоизоляция
Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.
Прибытие из страны зеленой зоны:
- самоизоляция или обсервация не требуется.
Прибытие из страны красной зоны:
- обсервация/самоизоляция на 14 дней после пересечения границы (можно ее прекратить, если сдать ПЦР-тест).
Можно избежать самоизоляции, если предоставить ПЦР-тест еще до возвращения в Украину, но не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.