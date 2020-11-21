День Достоинства и Свободы — поздравление Зеленского

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы.

Глава государства подчеркнул, что революции, которые были в Украине, доказали, что решающее слово остается за народом.

— В определяющие времена истории главное и решающее слово будет не за политиками, а за украинским народом.

Зеленский отметил, что самое большое достижение, которое принесли революции — это новое сознание и граждан, и власти.

— В каждой власти в Украине всегда будет как минимум три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли народа. Потому что он не будет молчать, его невозможно запугать или сломать.

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В Киеве от имени президента состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни.

В частности, на Аллее Героев Небесной Сотни установили корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

К памяти присоединился также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Герои не умирают. Светлая память…











Герои не умирают: Зеленский и Шмыгаль почтили память погибших на Майдане / 3 фотографии

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Праздник установлен Указом президента от 13 ноября 2014 года в честь начала этого дня двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.