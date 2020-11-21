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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Герої не вмирають: Зеленський та Шмигаль вшанували пам’ять загиблих на Майдані

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи.

Глава держави наголосив, що революції, які були в Україні, довели, що вирішальне слово залишається за народом.

– У визначальні часи історії головне та вирішальне слово завжди буде не за політиками, а за українським народом.

Зеленський зазначив, що найбільший здобуток, який принесли революції – це нова свідомість і громадян, і влади.

– В кожної влади в Україні завжди буде щонайменше три символи, три нагадування про те, що ніколи не можна йти проти волі народу. Бо він не буде мовчати, його неможливо залякати або зламати.

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У Києві від імені президента відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

День Гідності та Свободи – привітання Зеленського

Зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

До вшанування пам’яті приєднався також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Герої не вмирають. Світла пам’ять…

  • День Гідності та Свободи – привітання Зеленського
  • День Гідності та Свободи – привітання Зеленського
  • День Гідності та Свободи – привітання Зеленського
  • День Гідності та Свободи – привітання Зеленського
  • День Гідності та Свободи – привітання Зеленського
  • День Гідності та Свободи – привітання Зеленського
Герої не вмирають: Зеленський та Шмигаль вшанували пам’ять загиблих на Майдані / 3 фотографии

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Свято встановлене згідно з Указом президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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