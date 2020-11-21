День Гідності та Свободи – привітання Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи.

Глава держави наголосив, що революції, які були в Україні, довели, що вирішальне слово залишається за народом.

– У визначальні часи історії головне та вирішальне слово завжди буде не за політиками, а за українським народом.

Зеленський зазначив, що найбільший здобуток, який принесли революції – це нова свідомість і громадян, і влади.

– В кожної влади в Україні завжди буде щонайменше три символи, три нагадування про те, що ніколи не можна йти проти волі народу. Бо він не буде мовчати, його неможливо залякати або зламати.

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У Києві від імені президента відбулося вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Зокрема, на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

До вшанування пам’яті приєднався також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Герої не вмирають. Світла пам’ять…











Герої не вмирають: Зеленський та Шмигаль вшанували пам’ять загиблих на Майдані / 3 фотографии

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Свято встановлене згідно з Указом президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.