Кто победил на выборах во Львове — результаты экзитпола

Во втором туре выборов мэра Львова победил Андрей Садовой.

Действующий мэр набрал 62,8% голосов избирателей, а его соперник — депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка — 37,2%.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

В этом году победитель местных выборов получит не должность мэра Львова, а кресло председателя Львовской ОТГ, в состав которой входит 18 населенных пунктов.

Читайте: Спокойно и без нарушений. Как проходит второй тур выборов во Львове

Социологическая компания Liberty Report по заказу студии Савика Шустера провела экзит-пол второго тура выборов мэра в Киеве.

В день выборов опрошено 9 068 львовян. Более 130 интервьюеров и контролеров работали на 60 участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков.

Ожидаемая предельная ошибка – 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Результаты первого тура выборов во Львове

По результатам первого тура местных выборов 2020 года, который состоялся 25 октября, Садовой и Синютка финишировали с отрывом в 9%.

Действующий мэр набрал 40,09%, а его соперник — 31,1%.

По оценкам экспертов, кандидаты имеют примерно равные шансы на победу.