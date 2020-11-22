Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофий Милованов официально стал внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

— Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины, — прокомментировал назначение экс-министр.

Тимофей Милованов — президент Киевской школы экономики, профессор Питтсбургского университета. Он окончил Киевский политехнический институт (менеджмент) и Киево-Могилянскую академию по специальности экономическая теория.

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В 2004 году получил степень доктора философии по экономике (PhD по экономике) в Университете Висконсин-Мэдисон (США). Преподавал в европейских и американских вузах.

Накануне Тимофей Милованов подтвердил, что уже некоторое время является внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Он отметил, что сейчас перед государством возникли такие вызовы, как коронавирус, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Поэтому надеется, что, опираясь на свой опыт, сможет помочь их преодолеть.