У нас критическая ситуация: Милованов поддерживает введение локдауна в Украине

Бывший министр экономики Тимофей Милованов поддерживает введение жесткого карантина в Украине из-за увеличения количества новых случаев коронавируса.

Такую позицию он высказал в эфире Свободы слова на ICTV.

— Я за то, чтобы мы вводили жесткие вещи быстро и превентивно. У нас сейчас критическая ситуация. Жесткий карантин на небольшой период с выплатами денег для тех, кто пострадает во время его действия, спасет ситуацию. Это лучше, чем тянуть. В любом случае придется поддерживать экономику позже. Поэтому я за радикальный карантин сейчас, но и за радикальную поддержку. Но это должно быть краткосрочно и точечно.

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В то же время экс-министр отметил, что на период действия карантина власть должна поддержать бизнес и предоставить помощь.

— Я считаю, что нужно закрывать бизнес и предоставлять ему финансирование, которого пока не хватает. По сути, это является печатанием денег, — объяснил он.

Введение локдауна в Украине поддержала и врач-инфекционист Ольга Голубовская. По ее мнению, это поможет уменьшить количество больных и положительно повлияет на ситуацию с болезнью в стране.

Также инфекционист считает, что жесткий карантин поможет остановить поток тяжелых больных, нуждающихся в интенсивной терапии.