Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов офіційно став позаштатним радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

– Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України, – прокоментував призначення екс-міністр.

Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки, професор Піттсбурзького університету. Він закінчив Київський політехнічний інститут (менеджмент) та Києво-Могилянську академію за спеціальністю економічна теорія.

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У 2004 році здобув науковий ступінь доктора філософії з економіки (PhD з економіки) в Університеті Вісконсин-Медісон (США). Викладав у європейських та американських вишах.

Напередодні Тимофій Милованов підтвердив, що уже деякий час є позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Він зазначив, що наразі перед державою виникли такі виклики, як коронавірус, фінансування бюджету, стосунки з міжнародними фінансовими організаціями. Тому сподівається, що, опираючись на свій досвід, зможе допомогти їх подолати.