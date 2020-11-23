У другому турі місцевих виборів Дніпра переконливо переміг чинний міський голова Борис Філатов. Він набрав 80,61% голосів.

Розрив між двома претендентами на посаду міського голови Дніпра був більше ніж у чотири рази.

– Гірко розуміти, що другий тур фактично був не потрібен, бо містяни ще в першому турі визначилися зі своїм вибором. Тож другий тур став витратою бюджетних коштів та сил людей, які працювали у виборчих комісіях та передвиборчих штабах, – сказав секретар міської ради Олександр Санжара.

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Також Санжара зазначив, що під час виборів застосовувалися брудні технології. Наприклад, на передвиборчих зустрічах з мешканцями у Філатова стріляли зеленкою з пейнтбольної рушниці.

За словами секретаря, за два тижні до виборів почалося масштабне скуповування голосів виборців. Йому особисто на номер телефону приходили запрошення з пропозицією продати голос.

До першого туру фігурувала сума від 400 до 600 грн, а у другому турі – 1,5 грн за голос. Дніпряни порушували виборчий процес та фотографували бюлетень, аби отримати гроші.

Другий тур місцевих виборів 2020

22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів 2020 в 11 містах України.

За даними ЦВК, середня явка виборців на 20.00 склала 29,53%.

Джерело: Дніпровська міська рада

Фото: Дніпровська міська рада