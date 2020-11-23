У другому турі місцевих виборів Дніпра переконливо переміг чинний міський голова Борис Філатов. Він набрав 80,61% голосів.
Розрив між двома претендентами на посаду міського голови Дніпра був більше ніж у чотири рази.
– Гірко розуміти, що другий тур фактично був не потрібен, бо містяни ще в першому турі визначилися зі своїм вибором. Тож другий тур став витратою бюджетних коштів та сил людей, які працювали у виборчих комісіях та передвиборчих штабах, – сказав секретар міської ради Олександр Санжара.
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Також Санжара зазначив, що під час виборів застосовувалися брудні технології. Наприклад, на передвиборчих зустрічах з мешканцями у Філатова стріляли зеленкою з пейнтбольної рушниці.
Опубликовано Дніпровська міська рада Понедельник, 23 ноября 2020 г.
За словами секретаря, за два тижні до виборів почалося масштабне скуповування голосів виборців. Йому особисто на номер телефону приходили запрошення з пропозицією продати голос.
До першого туру фігурувала сума від 400 до 600 грн, а у другому турі – 1,5 грн за голос. Дніпряни порушували виборчий процес та фотографували бюлетень, аби отримати гроші.
Другий тур місцевих виборів 2020
22 листопада відбувся другий тур місцевих виборів 2020 в 11 містах України.
За даними ЦВК, середня явка виборців на 20.00 склала 29,53%.
Джерело: Дніпровська міська рада
Фото: Дніпровська міська рада