Городским главой Ровно, по предворительнным данным, стал Александр Третьяк — кандидат от партии Европейская солидарность, ректор Ровенской духовной семинарии и академии христиан веры евангельской.

Городская территориальная избирательная комиссия по состоянию на 10.40 23 ноября завершила обработку всех протоколов, в том числе с пересчетом на нескольких участках. Это окончательные данные, но пока официально не утверждены комиссией.

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По данным ТИК, Александра Третьяка поддержали 27451 избирателей (50,25%). За его конкурента — председателя общественной организации Ровно вместе Виктора Шакирзяна — проголосовали 26057 человек (47,7%). Испорчено было 2,02% бюллетеней, то есть 1106 штук.

Предыдущий мэр Владимир Хомко стал депутатом Ровенского городского совета.

Нарушения на местных выборах

Нацполиция открыла 11 уголовных дел относительно нарушений во втором туре местных выборов.

В частности, пять дел касаются фальсификаций, две — подкупа избирателей, по одной — незаконного использования бюллетеня, нарушение тайны голосования, хулиганства и подделки документов и печатей.

Во время повторного голосования больше всего нарушений зарегистрировано в Днепропетровской области — 206. В Ровенской зафиксировали 34 нарушения.

Источник: UA: Ровно