Луцкого террориста Максима Кривоша поместили в психбольницу

Луцкий городской районный суд Волынской области поместил в психиатрическую больницу луцкого террориста Максима Кривоша (Плохого), который в июле 2020 года захватил автобус с пассажирами в центре города и хотел его взорвать.

В начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Предыдущая амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Кривоша.

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Для квалификации таких расстройств нужно провести дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

Поэтому суд Волынской области решил поместить луцкого террориста во Львовскую психбольницу, где он будет находиться в течение двух месяцев для полноценного проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Защита Максима Кривоша не согласился с такими действиями и подала апелляцию. 16 ноября Апелляционный суд отклонил ее, а предыдущее решение вступило в силу.

Захват заложников в Луцке

21 июля Максим Кривош захватил автобус с людьми с 13 пассажирами. Стрельба в Луцке началась около 10.00.

Террорист заявил, что взорвет автобус, если руководители судов, министерств, прокуратуры, парламента, церков не запишут и не выложат в YouTube заявления о том, что именно они — террористы в законе. Также он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.

Весь день правоохранители пытались освободить заложников и договориться с захватчиком. Однако луцкий террорист открывал огонь и стрелял в полицейских.

Вечером после разговора с главой государства мужчина отпустил часть заложников, а чуть позже его удалось обезвредить. Ему сообщили о подозрении, взяли под стражу, а затем Кривоша отправили в СИЗО на 60 дней.

Там луцкий террорист объявил голодовку и просидел так только 13 дней. В СИЗО предположили, что с Кривошем делились едой сокамерники.