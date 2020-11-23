Луцького терориста Максима Кривоша помістили до психлікарні

Луцький міський районний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню луцького терориста Максима Кривоша (Плохого), який у липні 2020 року захопив автобус з пасажирами у центрі міста та хотів його підірвати.

На початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.

Читайте: Оголосив голодування і скинув за 13 днів 500 грам: як живе луцький терорист у СІЗО

Для кваліфікації таких розладів потрібно провести додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом.

Через це суд Волинської області вирішив помістити луцького терориста до Львівської психлікарні, де він перебуватиме впродовж двох місяців для повноцінного проведення психолого-психіатричної експертизи.

Захист Максима Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію. 16 листопада Апеляційний суд відхилив її, а попереднє рішення набуло чинності.

Захоплення заручників у Луцьку

21 липня Максим Кривош захопив автобус з людьми з 13 пасажирами. Стрілянина у Луцьку розпочалася близько 10.00.

Терорист заявив, що підірве автобус, якщо очільники судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков не запишуть і не викладуть в YouTube заяви про те, що саме вони — терористи в законі. Також він вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року.

Весь день правоохоронці намагалися звільнити заручників і домовитися з чоловіком. Проте луцький терорист відкривав вогонь та стріляв у поліцейських.

Увечері після розмови з главою держави чоловік відпустив частину заручників, а трохи пізніше його вдалося знешкодити. Йому повідомили про підозру, взяли під варту, а потім Кривоша відправили в СІЗО на 60 днів.

Там луцький терорист оголосив про голодування та просидів так лише 13 днів. У СІЗО припустили, що з Кривошем ділилися їжею співкамерники.