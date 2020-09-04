Объявил голодовку и сбросил за 13 дней 500 грамм: как живет луцкий террорист в СИЗО

Луцкий террорист Максим Кривош попал в СИЗО после того, как захватил автобус с заложниками в конце июля.

Он рассчитывал на особое отношение к себе, но этого не произошло. Кривоша выводят исключительно в наручниках и он решил в знак протеста объявить голодовку.

На голодовке он просидел 13 дней и за это время сбросил лишь 500 грамм.

В СИЗО предполагают, что с Кривошем делились едой сокамерники.

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Журналиста-исследователя Сергея Крайвановича заинтересовала биография террориста. Он нашел в ней немало удивительных деталей.

Кривош с 16 лет был на карандаше у оперативников. Он был сложным ребенком у родителей, жил отдельно.

Оперативники прозвали Кривоша бандитом-режиссером и разбойником-театралом, потому что он постоянно придумывал что-то новое. В 2005 году его приговорили к 8,5 годам за разбой. Тогда он создал банду, которая грабила покупателей на Луцком авторынке.

— У станции Киверцы стояло такси. Это не таксист, а их человек, который спрашивал “Вы там на авторынок?”. “Так, на авторынок”. Значит, люди с деньгами и он их вез. Они переодевались в форму Беркута. Сам Кривош был будто командир Беркута. Останавливали машину, начинали, обыск, изымали деньги у людей, а в это время таксист убегал. Все беркутовцы пах-пах и за ним. А этих бросали посреди поля, — рассказал журналист.

Дело о захвате автобуса с заложниками расследует СБУ. Когда оно попадет в суд – неизвестно, потому что экспертам предстоит провести несколько десятков разных экспертиз. Однако Кривошу за совершенные преступления может грозит максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Захват заложников в Луцке

21 июля вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус в Луцке. В салоне находились около 20 пассажиров.

Террорист заявил, что взорвет автобус, если главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей не запишут и не выложат в YouTube заявления о том, что именно они — террористы в законе.

Также он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года. Глава государства записал это видео. После этого Кривош сдался правоохранителям.