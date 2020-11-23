Міським головою Рівного, за попередніми даними, став Олександр Третяк – кандидат від партії Європейська солідарність, ректор Рівненської духовної семінарії та академії християн віри євангельської.

Міська територіальна виборча комісія станом на 10.40 23 листопада закінчила обробку всіх протоколів, зокрема з перерахунком на декількох дільницях. Це остаточні дані, але поки офіційно не затверджені комісією.

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За даними ТВК, Олександра Третяка підтримали 27 451 виборців (50,25%). За його конкурента – голову громадської організації Рівне разом Віктора Шакірзяна – проголосували 26 057 осіб (47,7%). Зіпсовано було 2,02% бюлетенів, тобто 1 106 штук.

Попередній мер Володимир Хомко став депутатом Рівненської міської ради.

Порушення на місцевих виборах

Нацполіція відкрила 11 кримінальних справ через порушення у другому турі місцевих виборів.

Зокрема, п’ять справ стосуються фальсифікацій, дві – підкупу виборців, по одній – незаконного використання бюлетеня, порушення таємниці голосування, хуліганства та підроблення документів і печаток.

Під час повторного голосування найбільше порушень зареєстровано у Дніпропетровській області – 206. У Рівненській зафіксували 34 порушення.

Джерело: UA: Рівне