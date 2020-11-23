Законопроекты по конституционному кризису могут появиться до 1 декабря — Кондратюк

Заместительница председателя Верховной Рады Елена Кондратюк надеется, что народные депутаты успеют до 1 декабря разработать законопроекты по восстановлению антикоррупционного законодательства.

Созданная депутатская рабочая группа включает в себя представителей всех депутатских фракций и групп, напомнила Елена Кондратюк в Facebook.

Также в состав группы, которая собирается в закрытом режиме, входят представители трех профильных комитетов парламента, добавила Кондратюк.

Такой формат работы при некоторых условиях является необходимым и приемлемым в европейских парламентах, отметила заместитель председателя Верховной Рады.

Рада планирует решить конституционный кризис тремя законопроектами

Ранее Кондратюк рассказала, что депутатская рабочая группа имеет целью разработать три законопроекта для решения конституционного кризиса в Украине.

Проекты законов будут касаться возвращения э-декларирования, уголовной ответственности за недостоверное декларирование и изменений всей системы деятельности Конституционного суда Украины.

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Скандальное решение КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке э-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.