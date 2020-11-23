Законопроекти щодо конституційної кризи можуть з’явитися до 1 грудня – Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк сподівається, що народні депутати встигнуть до 1 грудня розробити законопроекти щодо відновлення антикорупційного законодавства.

Створена депутатська робоча група включає в себе представників усіх депутатських фракцій та груп, нагадала Олена Кондратюк у Facebook.

Також до складу групи, яка збирається в закритому режимі, входять представники трьох профільних комітетів парламенту, додала Кондратюк.

Такий формат роботи за деяких умов є необхідним і прийнятним в європейських парламентах, наголосила заступниця голови Верховної Ради.

Рада планує вирішити конституційну кризу трьома законопроектами

Раніше Кондратюк розповіла, що депутатська робоча група має на меті розробити три законопроекти для вирішення конституційної кризи в Україні.

Проекти законів стосуватимуться повернення е-декларування, кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та змін усієї системи діяльності Конституційного суду України.

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Скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КСУ визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.