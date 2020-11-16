Рада планирует решить конституционный кризис тремя законопроектами – Кондратюк

Руководители всех фракций в Верховной Раде создали рабочую группу, которая будет работать с целью решения конституционного кризиса в Украине.

Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя парламента Елена Кондратюк в эфире Свободы слова на ICTV.

— Хотим разработать три базовых законопроекта, которые будут касаться возвращения э-декларирования, уголовной ответственности за недостоверное декларирование и изменений всей системы деятельности Конституционного суда Украины, — сказала Кондратюк.

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Нет политической воли

Ранее заместитель председателя фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада на заседании 17 ноября может рассмотреть законопроект спикера парламента Дмитрия Разумкова, восстанавливающий э-декларирование в Украине.

Кондратюк на Свободе слова заявила, что, “к сожалению, нет политической воли в парламенте проголосовать какой-либо законопроект, который бы касался исправления решения КСУ”.