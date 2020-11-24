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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Когда всю территорию Украины покроют интернетом — прогноз Минцифры

В течение двух лет 95% территории Украины планируют покрыть интернетом. Говорить о стопроцентном покрытии невозможно, поскольку всегда будут факторы, которые смогут влиять на связь.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Мы сделали перераспределение 900-го диапазона, что нам позволило за три-четыре месяца уже покрыть 4G тысячи населенных пунктов. И наша цель за два года покрыть территорию Украины на 95% интернетом.

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Также министр добавил, что только за октябрь 300 тыс. украинцев получили доступ к 4G-интернету.

Но, согласно исследованиям министерства, несмотря на доступ 85% населения к скоростному интернету, более 10 тыс. объектов социальной инфраструктуры по стране не имеют фиксированной сети.

Однако Федоров обещает исправить ситуацию в ближайшее время.

Накануне президент Владимир Зеленский также заявил, что Украину надо быстрее соединить интернетом.

По его мнению, необходимо ускорить обеспечение интернетом и связью маленьких городков, его установку в поездах Укрзализныци и на дорогах.

Источник: Сегодня

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