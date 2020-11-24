Протягом двох років 95% території України планують покрити інтернетом. Говорити про стовідсоткове покриття неможливо, оскільки завжди будуть фактори, які впливатимуть на зв’язок.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Ми зробили перерозподіл 900-го діапазону, що нам дозволило за три-чотири місяці вже покрити 4G тисячі населених пунктів. І наша мета за два роки покрити територію України на 95% інтернетом.

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Також міністр додав, що тільки за жовтень 300 тис. українців отримали доступ до 4G-інтернету.

Але, згідно з дослідженнями міністерства, попри доступ 85% населення до швидкісного інтернету, понад 10 тис. об’єктів соціальної інфраструктури по країні не мають фіксованої мережі.

Однак Федоров обіцяє виправити ситуацію найближчим часом.

Напередодні президент Володимир Зеленський також заявив, що Україну треба швидше з’єднати інтернетом.

На його думку, необхідно пришвидчити забезпечення інтернетом та зв’язком маленьких містечок, його встановлення у потягах Укрзалізниці та на дорогах.