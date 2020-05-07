Украину надо быстрее соединить интернетом — Зеленский

Жизнь в Украине в условиях эпидемии коронавируса все больше переходит в онлайн, поэтому необходимо ускорить обеспечение интернетом и связью маленьких городков, его установку в поездах Укрзализныци и на дорогах, которые строят в рамках программы Большая стройка, подчеркнул президент Владимир Зеленский в разговоре с представителями операторов связи.

По его словам, сейчас в Украине 5,8 тыс. маленьких городков, где нет связи, хотя очень радует статистика за апрель.

— Впервые мобильный широкополосный доступ в интернет появился в 870 населенных пунктах, в которых проживает 390 тыс. человек, а дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах. Это возможно. Давайте двигаться быстрыми темпами и дальше, — подчеркнул глава государства.

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Во время разговора они обсудили законодательные инициативы, необходимые для ускорения покрытия мобильной связью.

— Мы многое — и лекарства, и продукты питания — заказываем через интернет. Я понимаю, что технологически, наверное, это сложно сделать, но вы видите, что такие инфекции и такие вызовы — они не ждут наших с вами планов. Страну надо соединить не только дорожной инфраструктурой, но и виртуальной, — подытожил Зеленский.

Напомним, в связи с карантином сотни тысяч школьников и студентов по всей Украине сейчас учатся онлайн. Конференции, совещания, встречи и вся удаленная работа тоже в онлайне, поэтому интернет сегодня критически важный для всех украинцев. С начала карантина трафик увеличился на 20%.