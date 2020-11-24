Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что прогнозируемый локдаун лучше, чем карантин выходного дня, и предложил свой вариант.

— Я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет что вспомнить, — написал он в соцсети.

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Ткаченко напомнил, что впереди последний карантин выходного дня, однако никто не знает, чего ждать завтра, несмотря на некоторое снижение заболеваемости.

— Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, что им ждать, – объяснил министр свое предложение по прогнозируемому локдауну.

Коронавирус в Украине 24 ноября

По состоянию на 24 ноября коронавирус в Украине подтвердили еще у 12 287 человек.

Общее количество инфицированных составляет 647 976.

Из них полностью выздоровели 299 358 пациентов, за сутки – 8 298.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 11 263 больных, из которых 188 за последний день.

Истчоник: Олександр Ткаченко