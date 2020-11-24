Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що прогнозований локдаун краще, ніж карантин вихідного дня, і запропонував свій варіант.

– Я пропонував би, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі. Принаймні буде що згадати, – написав він у соцмережі.

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Ткаченко нагадав, що попереду останній карантин вихідного дня, проте ніхто не знає, на що чекати завтра, незважаючи на деяке зниження захворюваності.

– Ситуація має бути прогнозованою. Українці мають заздалегідь знати, що їм очікувати, – пояснив міністр свою пропозицію щодо прогнозованого локдауну.

Коронавірус в Україні 24 листопада

Станом на 24 листопада коронавірус в Україні підтвердили ще у 12 287 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 647 976.

З них повністю одужали 299 358 пацієнтів, за добу – 8 298.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 11 263 хворі, з яких 188 за останній день.

Джерело: Олександр Ткаченко