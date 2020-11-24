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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Ощадбанк готов продлить срок действия банковских карт для пенсионеров с ОРДЛО

Ощадбанк готов продлить срок действия банковских карт для получения выплат пенсионерами с ОРДЛО еще на три месяца.

Об этом заявили на заседании безопасности и экономической подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

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— Таким образом, пенсионеры смогут получить пенсии и социальные выплаты, если российская сторона возобновит работу КПВВ, — заявила украинская делегация.

Заседание ТКГ

24 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы.

Представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДО, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

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