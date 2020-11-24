Ощадбанк готовий продовжити термін дії банківських карток для пенсіонерів з ОРДЛО

Ощадбанк готовий продовжити термін дії банківських карток для отримання виплат пенсіонерами з ОРДЛО ще на три місяці.

Про це заявили на засіданні безпекової та економічної підгруп Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте: Україна подала список з 11 осіб на обмін з РФ – Кравчук

– Таким чином, пенсіонери зможуть отримати пенсії та соціально виплати, якщо російська сторона відновить роботу КПВВ, – заявила українська делегація.

Засідання ТКГ

24 листопада у режимі відеоконференції відбулося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи.

Представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДО, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.