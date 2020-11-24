Россия поддержала план ОРДЛО по Донбассу — Украина ждет письменное заявление

24 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы.

Политическая подгруппа обсудила план действий, предложенный главой украинской делегации Леонидом Кравчуком.

Представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛО, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины.

— Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. Теперь ждем их ответа, — добавили в ТКГ.

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Заседание подгруппы по безопасности и экономической подгруппы продолжается.

Гуманитарная подгруппа продолжает обсуждение технических вопросов обеспечения работы контрольно-пропускных пунктов Счастье и Золотое и по обмену взаимно удерживаемыми лицами.

— Российская сторона заняла малопонятное позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники, — заявили в ТКГ.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу был взят за основу на заседании ТКГ еще 10 ноября.

На первом этапе плана, ОБСЕ должно обеспечить максимальный контроль над границей, а в ТГК будет создана специальная подгруппа для обработки процедуры восстановления контроля над границей.

Ключевой составляющей плана является полная демилитаризация ОРДЛО.

Источник: ТКГ