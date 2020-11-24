Росія підтримала план ОРДЛО щодо Донбасу – Україна чекає письмову заяву

24 листопада у режимі відеоконференції відбулося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи.

Політична підгрупа обговорила план дій, запропонований главою української делегації Леонідом Кравчуком.

Представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДО, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.

– Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні. Тепер чекаємо їх відповіді, – додали у ТКГ.

Засідання підгрупи з безпеки та економічної підгрупи триває.

Гуманітарна підгрупа продовжує обговорення технічних питань забезпечення роботи контрольно-пропускних пунктів Щастя та Золоте та щодо обміну взаємно утримуваними особами.

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– Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники, – заявили у ТКГ.

План дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу був узятий за основу на засіданні ТКГ ще 10 листопада.

На першому етапі плану, ОБСЄ має забезпечити максимальний контроль над кордоном, а в ТГК буде створено спеціальну підгрупу для опрацювання процедури відновлення контролю над кордоном.

Ключовою складовою плану є повна демілітаризація ОРДЛО.

Джерело: ТКГ