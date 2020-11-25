День борьбы с насилием над женщинами: почему растет число случаев

Ежегодно 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Эту дату установила ООН в 1999 году.

В Украине и мире гендерно обусловленное насилие является широко распространенным и систематическим явлением, которое стало более масштабным во время пандемии Covid-19.

За девять месяцев 2020 году в Украине зарегистрировано 157 765 сообщений, связанных с домашним насилием. В прошлом году их было на 15 тыс. меньше.

Факты ICTV разобрались, с чем связан рост количества случаев насилия в 2020 году.

Длительная социальная изоляция

Пандемия Covid-19 и соответствующие ограничительные меры, направленные на социальную изоляцию, привели к увеличению количества случаев домашнего насилия.

В условиях карантина количество обращений на Национальную горячую линию по предотвращению насилия увеличилось вдвое. Существует прямая связь между стрессом, неудовлетворенностью потребностей и домашним насилием.

Обострение насилия может ускориться, поскольку обидчики и пострадавшие находятся в тесном контакте круглосуточно.

Насилие имеет различные проявления. Оно может быть психологическим, экономическим, физическим или сексуальным, но ни одно из них не должно быть приемлемым.











День борьбы с насилием над женщинами: почему жертвы замалчивают проблему / 3 фотографии

Страх, что рассказам не поверят и страх опозориться в глазах других заставляет молчать и, соответственно, лишает возможности оказывать помощь.

Только признание проблемы, обсуждение и обращение за помощью сможет разорвать круг насилия и заставить общество реагировать.

Работа с правоохранителями

Для оказания необходимой поддержки женщинам крайне важна дальнейшая координация работы между полицией, судьями, соответствующими государственными и местными органами власти и органами здравоохранения.

Украина инвестирует все больше усилий в преодоление проблемы гендерно обусловленного и домашнего насилия.

— Мы можем изменить ситуацию, поддержав женщин и девушек, пострадавших от насилия, создать безопасную среду, требовать правосудия над обидчиками и дать возможность получить помощь тем, кто в ней нуждается, — отметила координатор системы ООН в Украине Асенефа Лубрани.

Партнерское сотрудничество и совместные мероприятия, в том числе направленные на распространение осведомленности и понимания причин возникновения насилия, являются обязательными.

Что может сделать власть

Украина уже приняла ряд гендерно чувствительных положений законодательства, направленных на искоренение насилия в отношении женщин и девушек в Украине.

В сентябре этого года Владимир Зеленский подписал указ О неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от этого.

Украина также присоединилась к Партнерству Биарриц, элементом которого является борьба с насилием.

Следующим важным шагом к укреплению мер, направленных на противодействие и предотвращение домашнего насилия, является ратификация Украиной Конвенции Совета Европы о предотвращении всех форм насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

Интерактивный спектакль Новые шрамы

К Международному дню борьбы с насилием против женщин ООН в Украине и Дикий театр выпустили интерактивный диджитал-спектакль Новые шрамы.

Проект освещает насилие, которое трудно распознать с первого взгляда и которое оставляет после себя фантомную боль на долгие годы.

Это реальные истории украинских женщин об их физических и душевных ранах, вызванных насилием. Зритель сам выбирает сюжет, может изменять ход истории и влиять на действия актрис, проживая события многократно с разным финалом.