День боротьби з насильством над жінками: чому зростає кількість випадків

Щороку 25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок. Цю дату встановила ООН у 1999 році.

В Україні та світі гендерно зумовлене насильство є широко розповсюдженим і систематичним явищем, яке стало більш масштабним під час пандемії Covid-19.

За дев’ять місяців 2020 року в Україні зареєстровано 157 765 повідомлень, пов’язаних з домашнім насильством. Минулого року їх було на 15 тис. менше.

Факти ICTV розібралися, чим зумовлене зростання кількості випадків насильства у 2020 році.

Тривала соціальна ізоляція

Пандемія Covid-19 і відповідні обмежувальні заходи, спрямовані на соціальну ізоляцію, призвели до збільшення кількості випадків домашнього насильства.

В умовах карантину кількість звернень на Національну гарячу лінію із попередження насильства збільшилася вдвічі. Існує прямий зв’язок між стресом, незадоволеністю потреб і домашнім насильством.

Загострення насильства може пришвидшитися, оскільки кривдники й постраждалі перебувають у тісному контакті цілодобово.

Насильство має різні прояви. Воно може бути психологічним, економічним, фізичним чи сексуальним, але жодне з них не має бути прийнятним.











День боротьби з насильством над жінками: чому жертви замовчують проблему / 3 фотографии

Страх, що розповідям не повірять, та страх зганьбитися в очах інших змушує мовчати та, відповідно, позбавляє можливості надавати допомогу.

Лише визнання проблеми, обговорення та звернення по допомогу зможе розірвати коло насильства і змусити суспільство реагувати.

Робота з правоохоронцями

Для надання необхідної підтримки жінкам вкрай важлива подальша координація роботи між поліцією, суддями, відповідними державними та місцевими органами влади та органами охорони здоров’я.

Україна інвестує дедалі більше зусиль в подолання проблеми гендерно зумовленого та домашнього насильства.

– Ми можемо змінити ситуацію, підтримавши жінок і дівчат, які постраждали від насильства, створити безпечне середовище, вільне від насильства, вимагати правосуддя над кривдниками та дати змогу отримати допомогу тим, хто її потребує, – наголосила координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані.

Партнерська співпраця та спільні заходи, зокрема спрямовані на поширення обізнаності та розуміння причин виникнення насильства, є обов’язковими.

Що може зробити влада

Україна вже ухвалила низку гендерно чутливих положень законодавства, спрямованих на викорінення насильства проти жінок та дівчат в Україні.

У вересні цього року Володимир Зеленський підписав указ Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від цього.

Україна також приєдналась до Партнерства Біарріц, елементом якого є боротьба з насильством.

Наступним важливим кроком до зміцнення заходів, спрямованих на протидію та запобігання домашньому насильству, є ратифікація Україною Конвенції Ради Європи про запобігання всім формам насильства щодо жінок та домашньому насильству і боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція).

Інтерактивна вистава Нові шрами

До Міжнародного дня боротьби з насильством проти жінок ООН в Україні та Дикий театр випустили інтерактивну діджитал-виставу Нові шрами.

Проект висвітлює насильство, яке важко розпізнати з першого погляду і яке залишає по собі фантомний біль на довгі роки.

Це реальні історії українських жінок про їхні фізичні й душевні рани, спричинені насильством. Глядач сам обирає сюжет, може змінювати хід історії та впливати на дії актрис, проживаючи події багато разів з різним фіналом.