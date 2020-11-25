В Виннице планируют перенести карантин выходного дня на будни

Власти города Винница хотят перенести карантин выходного дня на будние дни. В частности предлагается признать субботу и воскресенье рабочими днями, а карантинные мероприятия усилить в понедельник и вторник.

Об этом сообщил Андрей Очеретный — заместитель мэра города Сергея Моргунова.

— Мы предложили такой вариант комисии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Если решение будет принято, это станет значительным облегчением для местных предпринимателей.

Кроме того, Очеретный рассказал, как город будет поддерживать бизнес. По его словам, предпринимателей первой и второй группы освободят от единого налога на два месяца.

В Виннице не будет новогодней елки

В этом году в Виннице не будут устанавливать новогоднюю елку. Такое решение приняли, учитывая сложную ситуацию с распространением коронавируса. Однако традицию украшения главных улиц Винницы оставят.

Источник: vlasno.info