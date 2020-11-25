Винница отказалась от главной елки из-за пандемии Covid-19

В Виннице из-за пандемии коронавируса отказались от установления главной елки. Все массовые мероприятия перенесут в онлайн-формат.

Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов.

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— Карантинный 2020-й год во всем мире меняет подходы к празднованию Нового года. Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности, — отметил Моргунов.

Он добавил, традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города сохранят, а на Майдане Независимости установят вертеп.

Друзі! Наближаються новорічно-різдвяні свята, яких завжди всі чекають з нетерпінням, особливо дітки. Очевидно, що… Опубликовано Сергій Моргуновым Вторник, 24 ноября 2020 г.

Новый год в Киеве