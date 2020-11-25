Украина и Сент-Винсент и Гренадины подписали безвиз

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с океаническим государством Сент-Винсент и Гренадины.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в Twitter.

— Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для Украинской, — написал Пристайко.

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Дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсент и Гренадины было установлено лишь в сентябре 2019 года.

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I claim this as a speed-record #diplomacy #victory: it has been only September 2019, when I as ???????? Foreign Minister with Prime Minister Gonsalves (@ComradeRalph) of ???????? #SanVicenteYLasGranadinas established diplomatic #relations between our nations. pic.twitter.com/lW99Aou638 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 25, 2020

Сент-Винсент и Гренадины — государство в южной части Карибского моря, расположена на большом острове Сент-Винсент и цепочке мелких островов.

Безвиз с Индонезией

Кабинет министров на заседании одобрил проект соглашения с правительством Индонезии о взаимной отмене визовых требований.

Украинцы смогут без виз находиться в Индонезии до 30 дней в течение каждого нового визита. Зато индонезийцы имеют право каждые 30 дней из 60 возможных находиться в Украине без оформления визовых документов.

Источник: Вадим Пристайко