Украина и Сент-Винсент и Гренадины подписали безвиз

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с океаническим государством Сент-Винсент и Гренадины.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в Twitter.

Дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсент и Гренадины было установлено лишь в сентябре 2019 года.

1/2

I claim this as a speed-record #diplomacy #victory: it has been only September 2019, when I as ???????? Foreign Minister with Prime Minister Gonsalves (@ComradeRalph) of ???????? #SanVicenteYLasGranadinas established diplomatic #relations between our nations. pic.twitter.com/lW99Aou638

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 25, 2020